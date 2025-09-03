«الاتصال الحكومي» يناقش واقع الإعلام ومستقبله

يشارك نادي الشارقة للصحافة في فعاليات النسخة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يعقد يومَي 10 و11 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، بمجموعة من الجلسات التفاعلية والمناظرات التي تستعرض أبرز التحديات الإعلامية المعاصرة.

ويخصص النادي ضمن مشاركته ركناً تفاعلياً يتيح لزوار المنتدى خوض تجربة مباشرة في التقديم الإعلامي، من خلال محاكاة النشرات الإخبارية الاحترافية، بما يتيح للجمهور فرصة مميزة لاكتشاف بيئة العمل الإعلامي عن قرب.

ويتناول النادي مناظرة تحمل عنوان «الصحافة أمام الذكاء الاصطناعي: البشر أم الآلة؟»، لفتح الحوار حول جدلية الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، وتناقش المناظرة ما تحمله هذه التقنيات من فرص لتسريع وتطوير العمل الصحافي، وما تثيره في الوقت ذاته من تحديات أخلاقية ومهنية، إلى جانب البحث عن آليات تحافظ على القيم الصحافية أمام الأدوات التقنية الحديثة.

كما يعقد النادي جلسة تفاعلية بعنوان «من أجل صحافة ذكية.. 30 تطبيقاً يحتاجها كل صحفي»، يقدمها الخبير في صحافة الهاتف، نيك غارنيت، ومن خلال الجلسة التي تحمل عنوان «العناوين الصحفية.. مفتاح الأخبار التي لا تُنسى»، يتناول رئيس تحرير صحيفة الأهرام، ماجد منير، دور العنوان الصحافي بوصفه بوابة النص الإعلامي.

ويشارك خريجو برنامج «إثمار» للتدريب الإعلامي في فعاليات المنتدى، عبر تجربة عملية مباشرة تتيح لهم خوض أجواء العمل الإعلامي في بيئة احترافية، ويهدف نادي الشارقة للصحافة، من خلال ما يقدمه من خدمات ومبادرات متنوعة، إلى تعزيز التواصل المهني والتطوير المعرفي المستمر للعاملين في مجال الصحافة والإعلام، وصقل مهاراتهم وتبادل الخبرات الإعلامية، إلى جانب خلق منصات فاعلة للحوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة العمل الإعلامي.