500 سيدة في سباق احتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية
نظّمت «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» سباق جري خصص للسيدات بمشاركة أكثر من 500 سيدة وفتاة، وهدفت الفعالية إلى تعزيز الروح المجتمعية، وسط أجواء مفعمة بالحماسة وروح التنافس. وجاء سباق هذا العام تزامناً مع احتفالات يوم المرأة الإماراتية التي أقيم تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، واحتفاءً بمرور خمسة عقود على تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، وليسلط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية، وما تجسده من عزيمة وإصرار على النجاح في مختلف المجالات.
