«الصحفيين الإماراتية» تنظم دورة تدريبية حول «الصحافة التحليلية»

تنظم جمعية الصحفيين الإماراتية، بمقرها في دبي، يوم 15 من الشهر الجاري، دورة تدريبية حول «الصحافة التحليلية»، يقدمها رئيس مجلس إدارة شبكة «ميديا فيرس» للذكاء الاصطناعي والإعلام، أحمد الطاهري.

يأتي تنظيم الدورة في إطار برنامج النخبة في الصحافة التحليلية، الذي أطلقته الجمعية بهدف ترسيخ موقعها الريادي في دعم المهنة والارتقاء بقدرات الكوادر الإعلامية الوطنية، من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة تم إعدادها على نمط عالمي يعكس أعلى معايير الجودة والاحترافية.

وقالت رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، إن هذا البرنامج يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير الصحافة الإماراتية، ويعبّر عن التزام الجمعية الدائم برفد الساحة الإعلامية بكفاءات متميزة قادرة على ممارسة الصحافة التحليلية وفق أرقى المستويات المهنية.