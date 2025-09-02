«أبوظبي للغة العربية» وجامعة الإمارات يعززان شراكة دعم «العربية»

وقّع مركز أبوظبي للغة العربية وجامعة الإمارات ملحقاً لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما في عام 2022، في خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، دعماً للغة العربية، وتكريساً لحضورها العلمي والثقافي والأكاديمي.

ويهدف الملحق الجديد إلى توحيد جهود الجانبين لإطلاق مبادرات نوعية تُمكن الأجيال المقبلة من أدوات المعرفة، وتُرسخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً لدعم اللغة العربية، وتُثري المشهد الثقافي بمحتوى عربي أصيل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي مبتكر ومستدام، يرتكز إلى الهوية الوطنية.

ويتضمن الملحق تصوراً لتوسيع آفاق التعاون عبر إسهامات أكاديمية ومجتمعية من مختلف وحدات جامعة الإمارات المعنية بتعليم اللغة العربية، وتطوير استخدامها، وتوفير مصادرها المعرفية.

ويجسد هذا التصور رؤية شاملة لتمكين اللغة العربية في البيئة الجامعية، وتعزيز ارتباطها بالمجتمع من خلال مبادرات ثقافية ومعرفية تتسم بالابتكار والاستدامة.

وفي إطار دعم البحث العلمي باللغة العربية، يحدد الملحق مجالات التعاون بين الجانبين في مبادرات استراتيجية، في مقدمتها «برنامج المنح البحثية» المخصص لدعم وتمويل الأبحاث النوعية في مجالات اللغة العربية وآدابها، من خلال إشراك أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات في لجان تحكيم البحوث، وإعداد الدراسات العلمية، والإسهام في تطوير مجلة «المركز: مجلة الدراسات العربية»، عبر الانضمام إلى لجنتها الاستشارية واقتراح موضوعات بحثية جديدة، إلى جانب ترشيح باحثين متخصصين.

ويشمل التعاون أيضاً إنتاج محتوى رقمي باللغة العربية، يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإثراء الحضور الرقمي للغة الضاد، وتوسيع نطاق انتشارها عالمياً، إضافة إلى تنظيم مشاركات مشتركة في أبرز الفعاليات الثقافية، مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومهرجان العين للكتاب، وكونغرس العربية والصناعات الإبداعية، تتضمن استضافة ورش عمل، والمشاركة بمشروعات طلابية تتقاطع مع الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يسهم في تعميق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية.

ويمتد التعاون ليشمل مجالات الترجمة والأدب العالمي، وتعليم اللغات في جامعة الإمارات، عبر الشراكة في «مشروع كلمة للترجمة»، وتنظيم فعاليات وأنشطة طلابية، والمشاركة في مؤتمرات متخصصة تعنى بالأدب، والترجمة، والصناعات الإبداعية، لتعزيز التبادل الثقافي والانفتاح على آداب الشعوب الأخرى.