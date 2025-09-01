الكويت تعتمد عطلة للمدارس خلال الأسبوع الأخير من رمضان

أعلنت وزارة التربية في الكويت أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك سيكون إجازة رسمية لكافة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، وذلك دون التأثير على عدد الأيام الدراسية المحددة ضمن التقويم التربوي المعتمد.

وأكد أعلن وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي أنه قد تم اعتماد إجازة الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، لتشمل الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، مبينًا أن هذا القرار يعكس مرونة الوزارة في إدارة التقويم التربوي وحسن توظيف الأيام الدراسية بما ينسجم مع متطلبات الخطة التعليمية.وأوضح أن هذه الخطوة جاءت ضمن رؤية مدروسة تضمن التوازن بين إتاحة فترة استراحة منظمة للهيئات التعليمية والإدارية والطلبة، وبين المحافظة على استكمال الخطط الدراسية دون أي إخلال بسير العملية التعليمية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجيّة تخطيط تربوي دقيق يُراعي المرونة في توزيع الإجازات والدراسة، مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وتتضمن الخطة التنظيمية الجديدة تحديدًا واضحًا لمواعيد بدء ونهاية العام الدراسي، والإجازات الرسمية، وفترات الامتحانات، بالإضافة إلى تنظيم آلية النقل الإلكتروني للموظفين والطلبة، ضمن إطار متكامل يشمل جميع مدارس الدولة، سواء الحكومية أو الخاصة.