«إرثي» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية بعرضٍ للحرف التراثية

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نظّم مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، بالتعاون مع علامة الساعات السويسرية «فاشرون كونستنتان»، احتفالية إبداعية بجماليات التراث الحي لدولة الإمارات، سلّط خلالها الضوء على المهارات والروح الإبداعية للحِرفيات. وجمعت الفعالية، التي أقيمت ليومين في صالة عرض «فاشرون كونستنتان» بفندق «ماندارين أورينتال جميرا»، بين عرض حي للحرف التقليدية التي تشكّل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية، وتجارب تفاعلية أبرزت قيمة هذا الإرث. واستعرض تفاصيل الحِرف التقليدية التي تشكّل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية.

وتضمنت الاحتفالية سلسلة من العروض التفاعلية للحِرف الإماراتية، حيث شارك الضيوف في ورشة مستوحاة من حِرفتي السفيفة والتلي، تحت إشراف حِرفيات مجلس «إرثي»، وأتاحت الورشة للحضور فرصة التعرف إلى المهارة والدقة الفائقة التي تتطلبها هذه الفنون المتوارثة عبر الأجيال.

وقدمت الحِرفيات سردية بصرية، حيث حوّلت مهاراتهن وتقنياتهن وحرفيتهن العالية الاحتفالية إلى معرض حي، يجسد جماليات الممارسات الحِرفية كجدل سعف النخل والتطريز بالخيوط المعدنية. ولإثراء تجربة الحضور، قُّدمت أطباق خاصة مستوحاة من الدراسات البحثية التي أجراها «إرثي» في فنون الطهي الإماراتي التراثي، حيث شكّلت الروح العصرية للنكهات التقليدية رحلة تعكس رسالة مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، والاحتفاء بالماضي وتكريمه، والابتكار للحاضر.

وقالت مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة، ريم بن كرم: «نحن اليوم لا نحتفي بالمرأة الإماراتية فقط، بل نُكرّم التراث الحي الذي تصونه بأيديها. إن شراكتنا مع (فاشرون كونستنتان) تجسّد قناعة مشتركة بأن الفخامة الحقيقية هي نتاج الإبداع الإنساني والمعرفة المتوارثة والجمال الخالد».