تكريم الفائزات بـ «جائزة الحصباة للمرأة الملهمة» في دبي

شهدت الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر بن مانع آل مكتوم، فعاليات الدورة الأولى من ملتقى الحصباة للمرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة غبشة للفعاليات في فندق كوبثورن دبي، بحضور رئيس الملتقى الدكتور الخبير خالد الظنحاني، وبمشاركة نخبة من القيادات النسائية الإماراتية، احتفاءً بريادة المرأة ومكانتها الملهمة في المجتمع، وذلك بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.

استُهل البرنامج، الذي قدّمته الإعلامية إخلاص النقبي، بكلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة بدرية الظنحاني مديرة الملتقى، تلتها كلمة الشريك الاستراتيجي للملتقى جامعة ميتا أريس الأميركية الدولية، ألقاها الدكتور منقذ العقاد رئيس مجلس أمناء الجامعة. وأضفت العازفة سمية بوخشم لمسة فنية مميزة بعزف منفرد على آلة القانون.

وتضمن الملتقى، الذي أقيم بالتعاون مع المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال بلبنان، جلسة حوارية بعنوان: «المرأة الإماراتية.. شريك الريادة وصانعة المستقبل»، استعرضت قصص نجاح نسائية ملهمة وتجارب ثرية، وأعلن الملتقى عن إطلاق كتاب «رسائل شكر إلى أم الإمارات»، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، تقديراً لمسيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رمز العطاء والتمكين للمرأة الإماراتية. وتُوجت فعاليات الملتقى بتكريم الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر بن مانع آل مكتوم بـ«شخصية العام النسائية 2025»، وألقت كلمة مؤثرة عقب التكريم، عبّرت فيها عن اعتزازها بمكانة المرأة الإماراتية ودورها في نهضة الوطن.

كما جرى تكريم الفائزات بجائزة الحصباة للمرأة الملهمة 2025، حيث حازت الجائزة نخبة من النساء الرائدات في مختلف المجالات، وهن: فاطمة المغني - مجال التراث الوطني، الأديبة كلثم عبدالله - مجال الإبداع الأدبي، الدكتورة منى عبيد العيان - مجال الطب والعلوم الصحية، البروفيسورة ناجية عيسى العلي - مجال الإدارة المؤسسية، لطيفة محمد الملا - مجال خدمة المجتمع، موزة محمد الحبسي - مجال الإعلام الصحي والرياضي، آمنة الكمدة آل علي - مجال المسؤولية المجتمعية، عائشة راشد الحميدي اليماحي - مجال العمل التطوعي، جواهر عبدالله راشد الحساني - مجال استشراف المستقبل، أحلام سالم المنهالي - مجال الابتكار والتطوير، ومهرة إبراهيم الحمودي - مجال الإدارة المؤسسية.