«الصحفيين الإماراتية» تحتفي بـ «نماذج ملهمة» من القيادات النسائية

تحت شعار «يداً بيد.. نحتفي بالخمسين»، نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية احتفالاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2025، في مقرها بدبي، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية في مجالات الفكر والإبداع والعمل المؤسسي. وشارك في الأمسية كل من مديرة التسويق والاتصال المؤسسي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، هند أحمد شاكر، والفنانة التشكيلية خلود الجابري، والشاعرة أسماء الحمادي، حيث تم تسليط الضوء على تجاربهن الإبداعية ومسيرتهن المهنية الملهمة، في فعالية خاصة بصوت الإعلام الوطني.

ويأتي هذا الاحتفاء تجسيداً لمكانة المرأة الإماراتية ودورها الريادي في مختلف مسارات التنمية الوطنية. ورحبت رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية فضيلة المعيني، بكل المشاركات، وأكدت أن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو محطة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة العطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية أثبتت خلال العقود الماضية أنها شريك حقيقي في بناء الوطن، وأن دعم القيادة جعل منها نموذجاً مضيئاً في المنطقة والعالم.

وأوضحت عضو مجلس إدارة الجمعية رئيسة لجنة الأنشطة والفعاليات، حليمة الملا، أن احتفال هذا العام يحمل طابعاً خاصاً، كونه يتزامن مع مرور نصف قرن على تأسيس الدولة، ما يمنح المناسبة بعداً تاريخياً يضاعف من مسؤولية المرأة الإماراتية تجاه مجتمعها. وأشارت إلى أن الفعالية شهدت مشاركة نسائية مميزة تعكس تنوّع مجالات الإبداع الوطني، من الأدب إلى الفنون إلى الإدارة.