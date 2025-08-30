«الدولي للاتصال الحكومي 2025» يطرح رؤى ملهمة لجودة الحياة

يقدّم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي (2025)، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، سلسلة من الجلسات النقاشية التي تبحث كيف يسهم الاتصال الحكومي في تحسين رفاه الإنسان، سواء عبر الأمن الغذائي أو صياغة الوعي أو التعليم أو الإعلام أو البيئة العمرانية. وينطلق المنتدى، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة أكثر من 237 متحدثاً دولياً عبر 51 جلسة، وما يزيد على 110 فعاليات متنوعة.

ومن أبرز جلسات المنتدى تؤكد جلسة بعنوان «سرديات إنسانية في الحياة والتعليم.. تُلهم وتعيد تعريف الجودة»، أن جودة الحياة لا تُقاس بالمؤشرات الاقتصادية فقط، بل بالقصص التي تمنح الأفراد معنى وانتماء، وتنظم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) جلسة بعنوان «جودة الحياة والاتصال الحكومي في صميم الأزمات»، كما تقدم منصة الشارقة 24 جلسة بعنوان «من يصنع الوعي؟ ثنائية الرسالة والمسؤولية»، بمشاركة العميد الدكتور محمد عايش، رئيس قسم الاتصال الإعلامي في الجامعة الأميركية، والمؤسس والمدير التنفيذي في «الشبكة الوطنية للاتصال» يوسف الطويل، ورئيسة تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري الشارقة 24، فاطمة إبراهيم.

وتنظم منصة دراية جلسة حوارية بعنوان «الاتصال الحكومي.. من الرسالة إلى التأثير في جودة الحياة»، مع الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، وتنظم دائرة شؤون الضواحي جلسة بعنوان «كيف يصنع الشباب محتوى يعزز قيم المجتمع؟»، بمشاركة الإعلامية منى الرئيسي في حوار يديره أحمد عبدالله النقبي، من دائرة شؤون الضواحي والقرى، وفي جلسة «عقارات الشارقة.. حكايات على طريق الاستدامة» التي تنظمها دائرة التسجيل العقاري، يدور نقاش حول سبل تحقيق جودة حياة الإنسان منذ اللحظة الأولى للتخطيط العقاري، يشارك فيه كل من عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، والمهندس سالم حامد العبدولي، مدير دائرة الإسكان في الشارقة، وهشام سعيد، رئيس إدارة العلاقة الحكومية - شركة أرادَ، وجمانة سليمان المطروشي، نائب رئيس قسم العلاقات العامة في دائرة التسجيل العقاري، حيث تحاورهم أمل عبيد حديد، رئيسة قسم الإعلام في دائرة التسجيل العقاري. ويجمع المنتدى أكثر من 237 متحدثاً من مختلف دول العالم عبر 51 جلسة، ويقدّم برنامجاً يضم أكثر من 110 فعاليات متنوعة، تشمل سبعة خطابات ملهمة، و22 ورشة عمل، على 22 منصة تفاعلية، وبمشاركة 30 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.