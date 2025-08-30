«قافلة روح المجتمع» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

في أجواء احتفالية مميزة، احتفلت «قافلة المجتمع» بيوم المرأة الإماراتية، بمشاركة عدد من السيدات الإماراتيات وصديقاتهن من مختلف الجنسيات.

وحملت القافلة رمزية تأسيس دور المرأة الإماراتية في بناء مجتمع متسامح، قائم على القيم الأصيلة والتعايش الإنساني، الممتد من نواة العائلة إلى أرض الإمارات والعالم.

وتوقفت القافلة عند محطة مقهى «المسار» بين كثبان صحراء القدرة، وسط طرق الخيل والفرسان، في مشهد يجسد روح الأصالة والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وبمشاركة سيدات إماراتيات وصديقاتهن الأجنبيات، تجسدت روح التسامح والتكاتف والاحتواء في مسيرة تعكس القيم الأصيلة للرحالة والمحبة والسلام نحو النمو المستدام، وبفضل التمكين الذي أولته القيادة الرشيدة تواصل المرأة الإماراتية دورها كشريك أصيل في بناء الوطن، وتعزيز مكانته على الساحة العالمية.