زيت الزيتون يهدئ الأظافر المتهيّجة

يتمتع زيت الزيتون بفوائد كثيرة لصحة وجمال الأظافر، إذ يعالجها ويرطبها ليمنحها ملمساً أملس ومظهراً مفعماً بالرقة والأنوثة.

وأوضحت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن زيت الزيتون غني بفيتامين E، وبالتالي فهو يعمل على تهدئة الأظافر المتهيجة، ويساعد على إصلاحها بسرعة، كما أنه يرطبها ويعزز نموها.

وأضافت أنه ينبغي وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على الظفر وقاعدته، مع تركه لمدة 10 دقائق تقريباً، ثم إزالة أية بقايا بمنديل ورقي، على أن يتم تكرار العملية يومياً.

وبالنسبة للأظافر شديدة التشقق، يمكن أيضاً ترك زيت الزيتون على الأظافر طوال الليل.

ولزيادة التأثير، يمكن تطبيق حمّام للأظافر باستخدام زيت الزيتون. ولهذا الغرض، يتم ملء وعاء بماء دافئ، ثم إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وبعد ذلك، تغمر الأظافر في الماء، وتترك لمدة تراوح من 10 إلى 15 دقيقة. ويُراعى تطبيق هذا الحمام مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.