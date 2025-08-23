الأسبوع الأخير من «صيف دبي 2025».. باقة مفاجآت تضم 7500 عرض

تختتم مفاجآت صيف دبي 2025 فعالياتها الأسبوع المقبل، ما يتيح لعشاق التسوق والمغامرات والطعام والعناية بالصحة، فرصة أخيرة للاستفادة من باقة مفاجآت صيف دبي إنترتينر الحصرية التي تضم 7500 عرض في أفضل المطاعم، والمعالم السياحية والحدائق المائية ومراكز التجميل، ووجهات اللياقة البدنية على مستوى دبي، بسعر يبلغ 195 درهماً فقط.

وبصرف النظر عن وقت الشراء خلال مفاجآت صيف دبي، تسري كل باقة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التفعيل، ويمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، ويمكن لمن يشترون الباقة في اليوم الأخير من مفاجآت صيف دبي، الاستمتاع بثلاثة أشهر كاملة من العروض التي لا تُضاهى.

ويمكن للعائلات زيارة أفضل وجهات الترفيه والمعالم السياحية في دبي، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة في مختلف أنحاء المدينة.

وتُقدّم فنادق دبي مجموعة من عروض الإقامة الفندقية الحصرية، حيث يمكن للعائلات والأزواج والمجموعات الإقامة في مجموعة من أفضل فنادق ومنتجعات دبي، ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من عرض دخول شخصين بسعر شخص واحد إلى أروع متاحف دبي ووجهاتها المميزة.

وتُعدّ باقة مفاجآت صيف دبي إنترتينر الخيار الأمثل لمحبي المغامرة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالألعاب المائية في العديد من الوجهات الأخرى في مختلف أنحاء المدينة.

وتقدّم مجموعة من أشهر وجهات تناول الطعام في دبي عرض «اثنان بسعر واحد»، من المطاعم الفاخرة التي تتميز بإطلالات خلابة على معالم المدينة، إلى وجهات تناول الطعام العالمية الأصيلة.

وتُقدّم باقة مفاجآت صيف دبي إنترتينر للجميع فرصة ممارسة التمارين الرياضية، والعناية بالصحة وتجديد النشاط بأفضل الأسعار، مع جلسات التدليك، وعلاجات الوجه والشعر، ومستلزمات العناية الشخصية في وجهات الجمال المفضلة على مستوى المدينة، ويمكن للجميع الاستمتاع بدخول مجاني إلى الصالات الرياضية، وجلسات التدريبات الجماعية، ومراكز الأنشطة العائلية، إضافة إلى العديد من الأماكن الأخرى المخصصة لممارسة التمارين الرياضية، وتجديد النشاط.

ومع ثلاثة أشهر من الوصول غير المحدود إلى آلاف عروض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً»، تشكل باقة مفاجآت صيف دبي إنترتينر، فرصة للاستمتاع بالعديد من الأنشطة بأفضل الأسعار طوال فصل الصيف.