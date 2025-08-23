«الإبداع للشباب العربي» تتبنّى مبادرة «التبليك بدون تعليق»

أعلنت قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في ختام أعمال نسختها الثانية، أمس، التي عُقدت في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، عن تبني المبادرة التي تقدمت بها جمعية الصحفيين الإماراتية خلال القمة، تحت شعار (#تبليك_بدون_تعليق)، والتي تهدف إلى وقف التشاحن والإساءات الإلكترونية، وعدم الانجرار وراء حملات التنمر واللجان الإلكترونية.

وتقوم المبادرة التي أطلقها رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، على تشجيع المستخدمين على مواجهة أي إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالـ«بلوك» فقط، من دون الدخول في سجالات أو تغذية المحتوى السلبي، وذلك بعد نجاحها محلياً قبل أن يتم تعميمها عربياً.

واستعرضت رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، المبادرة أمام الحضور، حيث لاقت ترحيباً واسعاً وتبنّتها القمة. وخرجت القمة بعدد من التوصيات المهمة لتعزيز دور الشباب العربي في المشهد الإعلامي، أبرزها تعزيز دور الشباب العربي في الإعلام عبر منصات تفاعلية حديثة، وإطلاق برامج تدريبية مشتركة بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية لإعداد جيل جديد من الإعلاميين.

وأوصى المشاركون بأهمية دعم الإعلام السياحي، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، لزيادة الترويج السياحي العربي عالمياً، وتبني مبادرات شبابية مبتكرة مثل «إعلاميون إماراتيون مسؤولون»، ومبادرة «التبليك بدون تعليق»، لتعزيز الاستخدام الآمن للتواصل الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في رعاية المبادرات الشبابية لضمان الاستدامة.

كما أوصوا بأهمية إطلاق منصة إلكترونية لتوثيق المخرجات ومتابعة التنفيذ، وتعزيز التعاون العربي - العربي في المجال الإعلامي، عبر تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتشجيع الإبداع الفني والثقافي كجزء أصيل من رسالة الإعلام المؤثر، والتحضير للنسخة الثالثة من القمة بمشاريع جديدة لتعزيز الحضور العربي عالمياً، مع تفعيل بروتوكولات واتفاقيات الشراكة بين المؤسسات الإعلامية العربية.