«أبوظبي للصيد والفروسية» يعلن عن الشركة الراعية للأسلحة

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أكبر معرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمخصص للاحتفاء بالثقافة والتراث الإماراتي في مجالات الصقارة والصيد والفروسية وصيد الأسماك والرياضات الخارجية، عن رعاية شركة راكنا للأسلحة، لقطاع الأسلحة في الدورة الـ22 من المعرض الذي يُعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظيم مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، من 30 أغسطس الجاري إلى السابع من سبتمبر المقبل.

وستعرض «راكنا» تشكيلة متنوعة وحصرية من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الأسلحة النارية، وأجهزة التصويب الدقيقة، والمعدات التكتيكية المتطورة.

وقال مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، سعد الحساني: «تُمثّل الشراكة مع شركة راكنا للأسلحة خطوة تتجاوز مجرد إثراء برنامج المعرض، إذ تعكس التزامنا الراسخ بتقديم مستويات غير مسبوقة في رياضتي الصيد والرماية».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة راكنا للأسلحة، حمد عبدالله: «نفخر في (راكنا) بأن نكون المورّد الموثوق به للأسلحة والذخائر والملحقات عالية الجودة للمدنيين والعسكريين في الإمارات، ويسعدنا عرض مجموعة استثنائية ومميزة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والأسلحة 2025، تضم أكثر من 45 علامة تجارية عالمية رائدة معروفة بدقتها وموثوقيتها وابتكاراتها».

ويوفر المعرض فرصة لاستكشاف قطاع الصيد، إذ يُمكن للهواة التعرّف إلى أحدث الابتكارات في معدات الصيد والسيارات الترفيهية والتخييم من العلامات العالمية الرائدة. وسيُقدّم العارضون أحدث التصاميم والابتكارات التي تلبي احتياجات كل من المغامرين المخضرمين والمهتمين والمختصين والوافدين الجدد إلى هذا المجال.