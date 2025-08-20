لبنان يعتمد 4 أيام تدريس أسبوعياً

أعلنت وزيرة التربية اللبنانية، ريما كرامي أنه سيجري اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعياً، ابتداءً من الفصل الدراسي المقبل، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام .

وترأست الوزيرة كرامي اجتماعاً إدارياً، أكدت خلاله أنها مع «الإدارة وجميع المعنيين للوقوف إلى جانب أفراد الهيئة التعليمية والمديرين من أجل إنجاز عام دراسي مميز»، معلنةً «اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعياً».

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الاجتماع بحث أيضاً «تحضيرات انطلاق العام الدراسي الجديد، ومدة الحصة، وبالتالي الدوام اليومي والأسبوعي، مع الأخذ في الحسبان المدارس التي تعتمد دوامين قبل الظهر وبعده».

وتم طرح ومناقشة مواضيع «تتعلق بالمناهج المعتمدة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وإمكانات دمج الصفوف، ومهمات الهيئة التعليمية والإدارية».