كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق مرجعاً علمياً جديداً

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كتاباً علمياً جديداً بعنوان «التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي: بين المفاهيم العلمية والتطبيق التنفيذي المتقدم»، ليشكل إضافة إلى المكتبة العربية والعالمية في مجال الإدارة الحكومية، ويعكس التزام الكلية المستمر تطوير المنظومة التعليمية، وربطها بالتحولات الحكومية المعاصرة في الإمارات والمنطقة.

وجاء الإطلاق تزامناً مع فعاليات «اليوم التعريفي» للعام الأكاديمي 2025–2026، الذي نظم السبت الماضي، ليكون أداة متكاملة لتزويد القيادات وطلبة الماجستير في الإدارة الحكومية بمنظومات تحليلية وتطبيقية متقدمة، تمكنهم من تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية مؤثرة، وقيادة برامج التحول المؤسسي بكفاءة ومرونة، وتعزيز قدرتهم على صياغة سياسات ومبادرات نوعية ترتقي بأداء المؤسسات الحكومية، وتعزز إسهامها الفاعل في تحقيق الأهداف الوطنية.

ويعد هذا المرجع حصيلة عمل أكاديمي ومهني مشترك، شارك في تأليفه الرئيس التنفيذي للكلية، الدكتور علي بن سباع المري، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في الكلية، الدكتور خالد واصف الوزني، إلى جانب خبير التدريب والتطوير صالح الحموري، مستندين في ذلك إلى خبراتهم الممتدة وتجاربهم المتراكمة في العمل الحكومي والتطوير المؤسسي.

وقال المري، إن «إصدار الكتاب يأتي ترجمة حقيقية لفلسفة الكلية الراسخة في تأهيل قيادات حكومية تمتلك الرؤية والأدوات، وتنهض بدور محوري في قيادة مسارات التغيير، وصناعة مستقبل قائم على الكفاءة والابتكار، في ظل منظومة حكومية تشهد تحولات متسارعة، ومتطلبات متجددة، تستدعي رؤى معرفية متقدمة، وخبرات متراكمة».

وأضاف: «انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية، تولي الكلية اهتماماً كبيراً بتطوير المحتوى العلمي والمعرفي الذي يقدم للطلبة، بما يعزز من قدرتهم على الربط بين العمق النظري والواقع العملي، ويرسخ في وجدانهم فهماً معمّقاً لطبيعة العمل الحكومي ومتغيراته»، مؤكداً أن انطلاقة العام الأكاديمي 2025–2026، تمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام برسالة الكلية في بناء جيل جديد من القادة القادرين على الاستجابة للتحديات، وصياغة حلول نوعية تتماشى مع مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وترتقي بجودة الأداء الحكومي.