«مالية عجمان» تختتم مشاركتها في «صيفنا سعادة»

اختتمت دائرة المالية في عجمان مشاركتها في فعاليات النسخة السادسة من «صيفنا سعادة»، التي امتدت على مدار شهر كامل، مقدّمةً برنامجاً متكاملاً جمع بين التعليم والتجربة والإبداع والترفيه، واستهدف الأطفال والشباب من مختلف الفئات العمرية.

جاءت هذه المشاركة للعام الخامس على التوالي، واستقطبت فعالياتها أكثر من 235 منتسباً، استفادوا من ستة برامج متنوعة، مزجت بين المهارات الرقمية والمالية والقيم المجتمعية والفعاليات الترفيهية، محقِّقة نسبة رضا بلغت 97%، وفق استبيانات المشاركين وأولياء الأمور.

كما شهدت تخريج 20 طالباً وطالبة من دبلوم «الصغار المبتكرون»، البرنامج الذي ركّز على أساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بأسلوب تفاعلي ينمّي التفكير المنطقي وحل المشكلات، حيث قام مدير عام دائرة المالية في عجمان مروان آل علي، بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات التخرج في حفل خاص أقيم ضمن الفعاليات الختامية.

وتضمنت سلسلة البرامج التي قدمتها الدائرة مبادرة برنامج «مستقبل المال.. العملات الرقمية» الذي قدّم شرحاً مبسطاً لدور العملات الرقمية في التحول الاقتصادي الذكي والمستدام، إلى جانب برنامج «اختراعي الصغير» الذي أتاح للأطفال تصميم ابتكارات بسيطة باستخدام أدوات يدوية، في تجربة تحفّز روح الابتكار والعمل الجماعي.

من جهته، أكّد مدير عام الدائرة مروان آل علي، أن النجاح الذي حققته المشاركة هذا العام يعكس حرص الدائرة على تقديم برامج مدروسة بعناية؛ لتلبية احتياجات مختلف الفئات المستهدفة، وتحقيق الأثر المأمول، انطلاقاً من التزامها دورها المجتمعي في إعداد جيل متمكّن معرفياً ومهارياً، وقادر على مواكبة متغيرات العصر.