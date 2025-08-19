«موزة» و«ماريا» تفوزان بالمركز الأول في مسابقة «أبطال البيئة»

كشفت جائزة الشارقة للعمل التطوعي عن أسماء الفائزين في مسابقة «أبطال البيئة»، التي نُظّمت بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، بهدف نشر الوعي البيئي بين الأطفال واليافعين، وتحفيزهم على تبنّي سلوك وممارسات تعكس روح المسؤولية تجاه البيئة.

وتهدف المسابقة إلى إشراك الفئة العمرية من سبعة إلى 12 عاماً في العمل التطوعي البيئي، من خلال تقديم أفكار إبداعية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة، عبر مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها 60 ثانية، وظّف فيها المشاركون مواهبهم في التمثيل والسرد والرسم والتصوير.

وشهدت المسابقة تفاعلاً واسعاً ومشاركات نوعية من الأطفال، عكست مستوى الوعي البيئي والإبداع في تقديم الرسائل المجتمعية، إذ فاز بالمركز الأول كل من موزة وماريا أحمد علي الكندي، فيما حصد المركز الثاني عيسى عبدالله المازمي، أما المركز الثالث فكان من نصيب Dhyan Jithin Rajan، وذلك بعد تقييم المشاركات وفق معايير شملت وضوح الرسالة، الإبداع، الأثر المجتمعي، جودة الإنتاج.

من ناحيتها، أكدت المديرة التنفيذية لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، سعاد الشامسي، أن المسابقة تأتي ضمن جهود الجائزة الرامية إلى إشراك الأجيال الناشئة في قضايا مجتمعية مهمة، وفي مقدمتها حماية البيئة، مشيرة إلى أن تعزيز هذه القيم لدى الأطفال يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.

وقالت: «نؤمن بأهمية ترسيخ ثقافة التطوع لدى الأجيال الجديدة، وسعدنا بالمستوى الرفيع من المشاركات التي عكست اهتماماً حقيقياً بقضايا البيئة. جميع الأطفال المشاركين يستحقون التقدير، وسنواصل العمل على إطلاق مبادرات مستقبلية، تعزز من دورهم في خدمة المجتمع».

يُذكر أن المسابقة التي انطلقت في يونيو الماضي، اشترطت أن يكون المشارك مقيماً في دولة الإمارات، وأن يقدم عملاً عالي الجودة، قابلاً للنشر عبر المنصات الرقمية، مع التركيز على وضوح الرسالة البيئية، والإبداع في الطرح، وجودة الصوت والصورة.