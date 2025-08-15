شرطة دبي تُطلق مبادرة «التزامكم سعادة»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «التزامكم سعادة» السنوية، تزامناً مع انطلاق دوري أدنوك للمحترفين، غداً، بهدف توعية الجمهور الرياضي بالالتزامات الواردة في الفصلين الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014، بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد مسؤول المبادرة، الملازم نابت سلطان الكتبي، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار حرص شرطة دبي على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في المنشآت الرياضية، بما يعكس الرؤية الحضارية للدولة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وحث الجمهور على الالتزام بتعليمات الدخول والخروج من الملاعب، واتباع إجراءات السلامة، والتشجيع بروح رياضية.

وأوضح الكتبي أن القانون حدّد التزامات الجمهور، ومنها عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية من دون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة المواد الممنوعة أو الخطرة، والالتزام باشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه، ووجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.

وأشار إلى أن مخالفة هذه الالتزامات قد تُعرّض مرتكبها لعقوبات قانونية، تراوح بين الحبس شهراً إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية من 5000 إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتاً إلى أن العقوبات تصل في بعض الحالات إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم.