حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الجرينة في الشارقة، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى ذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموهم خلال تقديم واجب العزاء الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.