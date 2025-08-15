شرطة أبوظبي تُنفّذ برامج توعوية ضمن «موسم القيظ»

نفّذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي برامج توعوية مرورية، خلال مشاركتها في فعاليات «موسم القيظ» التي أقيمت في ساحة الرحبة ومركز التواجد البلدي في الشهامة، بمشاركة فريق «دورية السعادة».

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية، العميد الدكتور عبدالله يوسف السويدي، أن المشاركة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتعزيز الثقافة المرورية والحد من الحوادث، من خلال رفع الوعي بمبادئ السلامة على الطرق لكل فئات المجتمع.

وتضمنت البرامج توعية الجمهور باستخدام حزام الأمان، واتباع إجراءات السلامة عند تعطل المركبة، ومخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب إرشادات لعبور المشاة، وضرورة ترك مسافة أمان، وتوعية مستخدمي الدراجات بارتداء الخوذة واستخدام الإضاءة.