«الاتصال الحكومي» يقدم 4 ورش في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي

يُقدم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، برنامج الاتصال لطلبة الإعلام والاتصال، وذلك ضمن الفعاليات الاستباقية للدورة الـ١٤ من المنتدى، ويطرح البرنامج أربع ورش تفاعلية وتطبيقية في مسرح المجاز بالشارقة خلال الفترة من الأول إلى الرابع من سبتمبر.

يستقطب البرنامج طلبة وخريجي كليات الإعلام والاتصال، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجامعات في دولة الإمارات، كما يعتمد على منهجية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي الذي يقدمه عدد من أعضاء اللجنة الأكاديمية للمكتب الإعلامي، فضلاً عن كونهم أساتذة في الجامعات، وينخرط أيضاً في تقديم الجانب التطبيقي المهني مدربون متخصصون من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من واقع تجربتهم المهنية، ويهدف برنامج الاتصال COMMS إلى تعزيز قدرات المشاركين وإعدادهم للمنافسة في بيئة الإعلام المعاصر من خلال المزج بين الضوابط الأخلاقية المهنية ومهارات الاتصال المبتكرة وفهم أحدث التطبيقات التقنية، وعلى رأسها تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وتنطلق فعاليات البرنامج في الأول من سبتمبر بورشة بعنوان «صناعة المحتوى الإعلامي الأكثر تخصصاً بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وصولاً للجمهور»، ويقدمها الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF) في دولة الإمارات، الدكتور محمد عبدالظاهر.

وفي الثاني من سبتمبر، تُقام ورشة «أسس التغطية الإعلامية للفعاليات الحكومية» التي تقدمها أستاذة الإعلام الرقمي وعضو اللجنة الأكاديمية للاتصال الحكومي في «المكتب الإعلامي»، الدكتورة شيرين موسى، أما في الثالث من سبتمبر، فيقدم أستاذ صحافة وإعلام في جامعة زايد، الدكتور السيد بخيت، ورشة «تحليل أداء وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، ويختتم البرنامج في الرابع من سبتمبر بورشة «توظيف الذكاء الاصطناعي في حكاية القصة الحكومية»، يقدمها الدكتور محمد عايش أستاذ الإعلام في الجامعة الأميركية بالشارقة، وتطرح المدربة الدكتورة أمل عنبر، من «المكتب الإعلامي» رؤية استراتيجية في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصال الحكومي.