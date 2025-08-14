«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى الشباب

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ملتقى الشباب تحت شعار «من الحكمة إلى الطموح» بمناسبة «اليوم الدولي للشباب»، مؤكدة دورها في تعزيز الحوار بين الأجيال، ونقل الخبرات والقيم من كبار المواطنين إلى الشباب، بما يرسخ الترابط المجتمعي، لتحفيز الطاقات الإبداعية لدى الشباب، لتمكينهم من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

ويعكس الملتقى التزام المؤسسة برؤيتها الهادفة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تجمع بين خبرة الكبار وحيوية الشباب، وتوفر منصات للتعلم والابتكار وتبادل الخبرات، بما يضمن استمرار مسيرة العطاء، وبناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.

حضر الملتقى مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، مريم محمد الرميثي، ومدير دائرة خدمة المجتمع، مريم مسلم المزروعي، وموظفو مؤسسة التنمية الأسرية، وكبار المواطنين، وعدد من الشباب من مجلس أبوظبي للشباب.