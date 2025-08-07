أصحاب همم يُبهرون زوار دبي مول بـ «الإرادة»

خطفت لوحتا الإرادة، اللتان أنجزهما أصحاب الهمم في نادي دبي لأصحاب الهمم، أنظار زوّار «دبي مول»، لتعبّرا عن قصة طموح ملهمة تُجسّد الطاقة الإيجابية التي يمتلكها أبناء النادي، وتعكس قدراتهم الإبداعية على التعبير عن أنفسهم بطرق فنية مبهرة، وتعكس اللوحتان، اللتان تم إنجازهما بالخزف، جمال البيئة والطبيعة والحياة تحت الماء، كما تبرزان ما يتمتع به أصحاب الهمم من خيال واسع في تجربة فنية تنبض بالأمل والإخلاص والحب والإبداع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المشترك بين نادي دبي لأصحاب الهمم وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وبدعم من «إعمار مولز»، بهدف دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الأعمال الفنية، انطلاقاً من القيمة الكبرى لهذه الفئة الاجتماعية التي تُعد شريكاً فاعلاً في مسيرة الدولة ونهضتها، وجاءت فكرة اللوحتين خلال تدريبات أصحاب الهمم بنادي دبي على فن الخزف في مركز الجليلة لثقافة الطفل، التابع لـ«دبي للثقافة»، وتم عرضهما ضمن فعاليات مهرجان سكة للفنون والتصميم 2025، المنصة المبتكرة التي تجمع مختلف أنواع الفنون.

. اللوحتان تبرزان ما يتمتع به أصحاب الهمم من خيال واسع في تجربة فنية تنبض بالأمل.