«صحة دبي» تنظّم برنامجاً تدريبياً حول التبرع بالأعضاء

نظّمت هيئة الصحة بدبي برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول «التبرع بالأعضاء بعد توقف الدورة الدموية»، بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين من معهد التبرع وزراعة الأعضاء في إسبانيا.

يأتي تنظيم هذا البرنامج، الذي استمر يومين، ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء، في إطار التزامها بزيادة عدد المتبرعين، وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من عمليات الزراعة المنقذة للحياة، وبما يتماشى مع المعايير الصحية التي أصدرتها الهيئة أخيراً حول التبرع بالأعضاء بعد توقف الدورة الدموية.

وشهد البرنامج مشاركة واسعة من الأطباء والمختصين في المجال من مختلف المنشآت الصحية المرخصة في دول الإمارات، إضافة إلى ممثلي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات تخصصية لتلقي تدريبات عملية ضمن محطات محاكاة تفاعلية، تضمن تعزيز المهارات المهنية والتطبيق المباشر للمعارف المكتسبة.

ويحصل المشاركون في البرنامج على شهادات تدريب معتمدة بعد اجتيازهم كل مراحل التدريب.

وأكدت مديرة إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحة بدبي، الدكتورة حنان علي عبيد، أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن التزام الهيئة ببناء منظومة طبية مبتكرة، ترتكز على العلم والمعرفة، وتحقق التميّز في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يضمن تحسين جودة الحياة في الإمارة، والارتقاء بمستوى خدمات زراعة الأعضاء لتكون متماشية مع أرقى المعايير العالمية.