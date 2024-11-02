أمين سر دولة الفاتيكان يلتقي وفد بيت العائلة الإبراهيمية

استقبل نيافة الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان، وفداً من بيت العائلة الإبراهيمية برئاسة محمد خليفة المبارك، رئيس بيت العائلة الإبراهيمية، وعبدالله الشحي المدير التنفيذي بالإنابة لبيت العائلة الإبراهيمية، وذلك على هامش لقائهم قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان.

وناقش الوفد، خلال الاجتماع، أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية ودورها المهم في تعزيز التعايش السلمي، وأكد أهمية الحوار بين الأديان كأداة لتحقيق التعايش السلمي والتفاهم المتبادل في بناء المجتمعات.

تأتي هذه الزيارة تأكيداً على التزام بيت العائلة الإبراهيمية بتعزيز أثر وثيقة الأخوة الإنسانية، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم المتبادل والتعايش السلمي.