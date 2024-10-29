مهرجان دبي للمفروشات يختتم دورته السادسة

اختتم مهرجان دبي للمفروشات، أكبر احتفال بالتصميم المنزلي في المدينة، أول من أمس، دورته السادسة التي أتاحت للزوار استكشاف أحدث تصاميم المنازل، والاستفادة من العروض الحصرية، والفوز بجوائز على مدى 17 يوماً.

وقدمت أكثر من 80 علامة محلية وعالمية عروضاً خلال المهرجان الذي نظمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وأسعد المهرجان فائزين مع تقديمه مجموعة من الجوائز، بما في ذلك شقة من غرفة نوم واحدة من «داماك العقارية» بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي و«فيزا».

وأتاح مهرجان دبي للمفروشات للمصممين الناشئين عرض إبداعاتهم، إذ شهدت دورة 2024 عودة مسابقة «شاتلز للتصميم 2.0» التي استخدم المشاركون فيها الذكاء الاصطناعي لتطوير تصميمات مبتكرة للأرائك، وتم عرض التصميم الفائز في صالة عرض شاتلز آند مو، كما حصل المصمم الفائز بالمركز الأول على جائزة بـ50 ألف درهم، وحصل صاحبا المركزين الثاني والثالث على بطاقة هدايا بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما.