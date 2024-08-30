أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة موزة بنت عبيد بن راشد المرّي

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة موزة بنت عبيد بن راشد المرّي، والدة الشيخ محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم.

وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في دبي عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.