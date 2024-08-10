«دبي المالي العالمي» يستعد لـ «مهرجان الذكاء الاصطناعي» بجلسة حوارية

استضاف مركز دبي المالي العالمي جلسة حوارية لعدد من المديرين التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.

وتأتي الجلسة الحوارية ضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة إمارة دبي الدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، وتقام يومي 11 و12 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، أبرزهم الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي، والرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين، الدكتور مروان الزرعوني، ومدير في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عبدالله القعود، والمدير العام لصندوق حي دبي للمستقبل، نادر البستكي، والمدير العام لشركة هولون، هيث بهينكي، ومدير تكنولوجيا البيانات والتسليم في شركة «زينتك»، باتريك إريكسون، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا لشركة «HP»، بيتر أوجانيسيان، والرئيس التنفيذي مدير سوق TradeDog، صقر عريقات.

وشهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، وشركة هولون، لتعزيز التعاون ودفع تكامل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للعقارات داخل قطاعات «الويب 3» وتخزين البيانات، بهدف تسريع تبني ممارسات إدارة البيانات الصديقة للبيئة، التي تجذب الأعمال في إطار دعم رؤية دولة الإمارات لنظام رقمي ومستدام.

ويأتي الإعلان عن الدورة الافتتاحية لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي و«الويب 3» في أعقاب سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي طرحها مركز دبي المالي العالمي في السوق في وقت سابق من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يستقطب «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» أكثر من 100 عارض، وما يتجاوز 5000 مشارك من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين العالميين الذين سيقودون الحوارات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي و«الويب 3».