هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تحصد جائزتين عالميتين

حصدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة جائزتين عالميتين في مؤتمر «غوف ميديا» في عام 2024 الذي أُقيم في سنغافورة، أخيراً، إحداهما في مبادرة القطاع العام-فئة الصحة عن برنامج «المتابعة والفحص الشاملين لنمو الطفل» الذي تنفذه الهيئة، لتمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية بإمارة أبوظبي من تسجيل نتائج متابعة وفحص حالة نمو الطفل بشكل رقمي على مدار 12 نقطة زمنية مهمة خلال السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل، والجائزة الثانية في مبادرة العدالة الاجتماعية والدمج الاجتماعي-فئة الخدمات الاجتماعية، عن برنامج حماية الطفل «دام الأمان» الذي يوفر استجابة فعّالة للمخاطر والأضرار المرتبطة بقضايا الإساءة للأطفال.

ويهدف مؤتمر «غوف ميديا» إلى تسليط الضوء على المشروعات والمبادرات الحكومية المتميّزة في آسيا والمحيط الهادئ، التي تسهم في رفع مستوى رفاهية السكان في المنطقة.