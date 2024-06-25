حملة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية للبحّارة

نظّم مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة حملة توعوية متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية للبحارة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبحارة، الذي حددته المنظمة البحرية الدولية (IMO) في 25 يونيو من كل عام، للتشجيع على الاهتمام المتواصل بالبحارة والعناية بسلامتهم بوصفهم الركيزة الأساسية في القطاع التجاري البحري.

وتضمنت الحملة عقد ورشة عمل تعريفية في مقر مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، تم فيها مناقشة مجالات التعاون مع مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية وعرض المبادرات المُقترحة التي تهدف إلى تحسين حياة البحّارة، بالإضافة إلى التوعية بتطبيق معايير السلامة والأمن البحري لتحقيق الملاحة البحرية الآمنة.

وحرصاً على سلامة البحارة وضمان بيئة عمل آمنة لهم، ركزت الورشة على أهمية تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في العمليات البحرية، كما تم عرض عدد من المبادرات المقترحة التي تشمل تحسين ظروف العمل على متن السفن الخشبية، وتوفير التدريب اللازم للبحارة بشأن أساليب السلامة الحديثة، وتخللت الورشة عروض تقديمية ومناقشات مفتوحة حول أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال سلامة البحارة بمُشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة محمود أمين خوري: «نحن ندرك جيداً أن البحّارة هم من أكثر الفئات المعرضة للمخاطر في بيئة العمل بسبب التعرض للعوامل الجوية القاسية والمخاطر الأخرى؛ لذا حرصنا على تعزيز الوعي بأهمية سلامة وصحة البحارة من خلال الحملة التي تم تدشينها بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، والتي تعكس التزامنا العميق بترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي حرصاً على استدامة العمليات البحرية في إمارة دبي».

وأضاف: «من خلال التعاون مع شركائنا وتطبيق المبادرات المقترحة، نسعى إلى تحسين ظروف العمل على متن السفن الخشبية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومُستدامة في القطاع البحري وللبحّارة، حيثُ تعد رفاهية وصحة طاقم السفن أولوية قصوى لدينا، وسنواصل جهودنا لتحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في عملياتنا».