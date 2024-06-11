«دبي للتصميم والابتكار» يحتفل بتخريج دفعة طلاب 2024

احتفل معهد دبي للتصميم والابتكار في فندق برج العرب بدبي، بتخريج دفعة طلاب العام الدراسي 2024، في الحفل الذي تم بحضور رئيس مجلس أمناء المعهد مالك سلطان آل مالك، بصحبة أعضاء المجلس وعدد من المسئولين والضيوف من القطاع التعليمي، إضافة إلى الكادر الأكاديمي والإداري في المعهد وعائلات الخريجين.

وعرض الخريجون، تجسيداً لشعار دفعتهم «مصممون على مستوى آخر»، استعداداً للارتقاء بمسيرتهم المهنية من خلال معرض تخرج مميز قدموا فيه مجموعة من المشاريع، والأطروحات، والنماذج التي تتناول الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا القابلة للارتداء، والاستدامة، والتراث الإماراتي، والحلول التكنولوجية المبتكرة عبر قطاعات عديدة كالرعاية الصحية والتنقل والأمن الغذائي. واشتمل معرض الخريجين لعام 2024 على مشروع يستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص الذين يعانون فقدان الذاكرة، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الاحتفاظ بالذاكرة، وتسهيل التفاعلات الاجتماعية. وقد طوّر طالب آخر مساعداً بالذكاء الاصطناعي لدعم البالغين الذين يعانون اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في إدارة الحياة اليومية والبيئات الاجتماعية المعقدة.

وشكلت الاستدامة التي تعد موضوعاً أساسياً في صناعة التصميم العالمية، عنصراً مهماً في مشاريع التخرج هذا العام. حيث اقترح أحد المشاريع المعروضة في المعرض بديلاً صديقاً للبيئة للترتر والبريق المستخدم في الأزياء، والتي تسهم في التلوث البلاستيكي في شكلها الحالي، إلى جانب مشروع آخر استخدم المسوحات الميدانية والأبحاث المجتمعية والتخطيط البصري في جزيرة السعديات في أبوظبي، للتحقيق في العلاقة بين التنمية الحضرية والتنوع البيولوجي المحلي، بالتركيز على ابتكار يستهدف المحافظة على حيوان الغزال العربي.