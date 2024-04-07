رحلة مبهجة من النكهات وسط مناظر دبي الخلابة

مع استقبال فرحة العيد ، يقدم "سي لا في" في دبي وجبة غداء احتفالية بمناسبة عيد الفطر السعيد. حيث تجمع القائمة المكونة من ثلاثة أطباق تجمع الأصدقاء والعائلات في جلسات بانورامية وسط المدينة مع إتقان الطهي للشيف هوارد كو .

مع رحلة طهي مليئة بمجموعة من النكهات الغنية للمطبخ الآسيوي المعاصر والمختارة بدقة الذي يتضمن سلطة البوراتا الشهيرة المحضرة من الجرجير والبصل الأحمر المخلل مع مزيج من الجوز المحلى و لمحبي لفائف السلمون فهو محضر من الأفوكادو وفولكانو ماكي الياباني .ومن الأطباق الرئيسية الرائعة مثل ريزوتو "الأرز الياباني" بالكمأة السوداء وسمك السلمون المشوي اللذيذ. كما يمكن للضيوف اختتام تجربة تناول الطعام مع حلو من تورتة الشوكولاتة والكراميل المملح المغرية أو تورتة جوز الهند النباتية اللذيذة أو تارت موس المانجو، المحضر من الليمون شانتيلي، مع نكهة رقائق المانجو الفلفل الحار الكورية

وتعتبر هذه فرصة لتناول الطعام الاستثنائية والمتاحة حصريًا خلال عطلة العيد، من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا باستثناء يوم السبت).