عروض إقامة فاخرة بدبي خلال عطلة عيد الفطر

أعلن رافلز النخلة دبي، عن توفير باقة عروض مخصصة لعشاق الاسترخاء وتجديد الحيوية من المقيمين في منطقة الخليج العربي خلال عيد الفطر السعيد. ويمكن لضيوف الفندق الاستمتاع بأرقى تجارب الإقامة وأكثرها راحة وعروض تناول الطعام المميزة وسط أجواء مليئة بالهدوء والسكينة بعيداً عن صخب المدينة.

حيث يمكن لضيوفه الاستفادة من عرض رافلز ريتريت الحصري، والذي يشمل الإقامة في إحدى غرف أو أجنحة الفندق الكبيرة وسط أجوائه الفخمة مع حسم بنسبة 20% عند الإقامة لمدة ليلتين أو أكثر.

ويشكل سولا جاز لاونج مكاناً مثالياً للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء المسائية المميزة، بفضل ديكوراته المزينة بالأضواء وعروض موسيقى الجاز الحية التي يقدمها، إضافة إلى تشكيلة واسعة من أشهى الأطباق. وتتنوع خيارات الطعام التي يقدمها المطعم لتضم أشهى الأطباق الآسيوية والمتوسطية، ليوفر تجربة مميزة لا تُنسى مفعمة بألذ النكهات.

ويتقن الفندق فن الارتقاء بتجارب الضيافة إلى أعلى المستويات الاستثنائية، ليشكل وجهة مثالية للساعيين إلى الاسترخاء خلال عطلة عيد الفطر السعيد وسط أجواءٍ من الهدوء والسكينة.