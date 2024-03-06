سباق تحدي المرح للأطفال

نظمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في واجهة «ياس باي» البحرية بأبوظبي، سباق تحدي المرح لمسافة كيلومترين، ضمن مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، بمشاركة أكثر من 700 طفل وأولياء أمورهم، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، و«ميرال»، الشركة الرائدة في تطوير الوجهات والمرافق الغامرة في أبوظبي.

شارك في الحدث عدد كبير من الأطفال، إلى جانب أولياء الأمور، في أجواء مليئة بالتشجيع والتفاعل والمشاركة، لما تلعبه هذه الفعاليات من دور مهم في إحداث أثر إيجابي على ترسيخ الممارسات الصحية، بما ينعكس على صحة وسلامة الأطفال البدنية والنفسية أثناء أهم سنوات نموهم.

وشهد السباق تكريم جميع الأطفال المشاركين لتعزيز رغبتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية مستقبلاً، وإقامة بيئة ترفيهية تفاعلية ممتعة وداعمة لنمو الطفل، فضلاً عن تعزيز الروابط الأسرية وتشجيع جميع أفراد الأسرة على تبني أسلوب حياة صحي والمحافظة عليه. وقال المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، الدكتور يوسف الحمادي: «تم تنظيم هذا الحدث الممتع بهدف تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، من خلال تنفيذ أنشطة وفعاليات جاذبة ومثرية للأطفال، تسهم في تعزيز الارتباط الإيجابي مع الأنشطة البدنية والذهنية، وتشجيع اختيار مثل هذه الأنشطة المفيدة، وتسليط الضوء على جهود إمارة أبوظبي المستمرة في تصميم مساحات مناسبة للأطفال والأسرة». وقال مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي: «أسهمنا في دعم سباق المرح للأطفال في أبوظبي، إيماناً منا بأهمية جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية لجميع أفراد المجتمع، ومختلف الفئات العمرية».

وقالت المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في «ميرال»، تغريد السعيد: «فخورون بدعم مثل هذه المبادرة التي تتماشى مع استراتيجية (ميرال) للمسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى تعزيز وتشجيع الرياضة ونمط حياة صحي في مجتمعنا».

• 700 طفل وأولياء أمورهم شاركوا في التحدي.