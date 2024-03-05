اعتماد مركز المعرفة الرقمي منصة قرائية داعمة في «ماراثون القراءة»

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إدراج مركز المعرفة الرقمي التابع للمؤسَّسة، منصةً قرائيةً داعمةً في «ماراثون القراءة»، وذلك في إطار تعاونها الوثيق مع مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ويجسِّد إدراج مركز المعرفة الرقمي منصة قرائية داعمة في الماراثون تنامي دوره المعرفي الرائد، واتساع نطاق إسهاماته في رفد جيل الشباب بالمحتوى التعليمي والمواد المعرفية التي تناسب احتياجاتهم العمرية ومجالات اهتماماتهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «نفخر بتعاوننا الوثيق مع مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي، ويسرنا أن نشهد إدراج مركز المعرفة الرقمي التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ضمن المنصات المعتمدة في (ماراثون القراءة). وتجسّد هذه الخطوة الحرص المشترك على نشر المعرفة، وترسيخ ثقافة القراءة، وتعزيز حضور اللغة العربية باعتبارها أداة رئيسة لنهل العلم والمعرفة. كما يعكس إدراج المركز التزامنا بتوظيف الابتكارات الرقمية في دعم قطاع التعليم، والارتقاء بواقع القراءة والتعلم، تماشياً مع رؤيتنا لتمكين أفراد المجتمع معرفياً، وتحفيز المبتكرين والعقول المبدعة».