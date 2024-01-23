«الإماراتي لكتب اليافعين» في مؤتمر «تعلّم بلا حدود»

اختتم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر «تعلّم بلا حدود»، الذي نظّمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يومي 19 و20 يناير الجاري في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، وتناول المجلس بصفته الشريك المعرفي للمؤتمر، عدداً من التجارب الفريدة والأساليب المبتكرة، غير التقليدية وغير الرسمية، في عالم التعليم، وركّز هذا العام على موضوع السرد القصصي لتحقيق الاستفادة القصوى من تجربة التعلّم.

وشاركت رئيسة المجلس، مروة العقروبي، في جلسة بعنوان «همس الحكايات.. رحلة في سحر الكتب الصامتة»، تحدّثت فيها عن تجربة المجلس ودولة الإمارات العربية المتحدة في التعريف بالكتب الصامتة ونشرها، ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما في العالم العربي أيضاً، حيث أشارت إلى أن هذه الكتب عبارة عن صفحات مليئة بالرسومات والصور، وخالية من الكلمات، بحيث يمكن لأي شخص، كبيراً كان أم صغيراً، أن يفهمها دون وجود حاجز لغوي، يمنعه من إدراك مقاصدها أو فك أسرارها، ودون الحاجة إلى وسيط يفسر له مداركها أو غاياتها.