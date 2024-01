"لتر أوف لايت" أحد الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان "ضي دبي"

تحرص المؤسسة الفلبينية (لتر أوف لايت - Liter of Light) على أن تكون نقطة مضيئة في معالجة فقر الطاقة العالمي وهي مؤسسة شعبية فلبينية ملتزمة بتوفير الطاقة وتكلفة معقولة ومستدامة لأولئك الذين لديهم إمكانية محدودة أو لا يحصلون على الكهرباء، بينما تواصل المؤسسة توسيع نطاقها على الصعيد العالمي.

وهذا العام، جاءت (Liter of Light) كأحد الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان "ضي دبي" للفنون الضوئية (Dhai Dubai Light) في الفترة من 26 يناير إلى 4 فبراير في مدينة اكسبو دبي، والذي يجمع بين الفنون الإبداعية والثقافية، ضمن عرض يشتمل على أعمال وتصاميم ضوئية وفنية مذهلة. ويسلط الضوء على ثقافة وتراث دولة الإمارات، من خلال الاحتفاء بمفاهيم الضوء والفن والثقافة، في دورة المهرجان الأولى، المقامة في ساحة الوصل في «إكسبو دبي».

وقال ايلاك دياز مؤسس حركة (لتر أوف لايت): "سيكون المهرجان فرصة لاستكشاف حملة (Liter of Light) والمزيد والأهم من ذلك، أن نكون جزءًا منه. ونود دعوة الجميع لتجربة سحر الضوء من خلال ورش الإضاءة الشمسية".

وأضاف: "مع (Liter of Light). ستتاح لك الفرصة للتعهد بتقديم مساهمة لتضيء القرى العائمة لقبيلة مانوبو في أغوسان مارش في الفلبين، وهي مجتمع التركيز لهذه النسخة من المهرجان. كما تشارك (Liter of Light) أيضًا بشكل كبير في حملة صفر انبعاثات كربونية والتي تدعو إلى التركيز على العمل المناخي لتحقيق هذا الهدف".

وتابع دياز: "من خلال إشراك الناس، وخاصة الشباب، في هذا المسعى، نأمل في إلهامهم للحد من بصمتهم الكربونية مع المساهمة بطريقة ملموسة في الحد من فقر الطاقة في الأماكن حيث نعمل في جميع أنحاء المنطقة ".

وقال: "تثير أضواءنا الأمل وتخلق ذكريات جديدة وسعيدة. إنها تجربة عميقة لتمكين شخص ما لبناء شيء ما ثم رؤية الطريقة التي تساعدهم بها هذه المهارة والعقلية الجديدة جوانب أخرى من حياتهم - سواء من خلال عملهم المدرسي أو مع أسرهم أو في سبل عيشهم ".

والمؤسسة الاجتماعية، تركز على خلق مصادر الضوء من المواد المعاد تدويرها، في المقام الأول منها زجاجات بلاستيكية، ومن هنا جاء اسم الحركة، حيث تواصل بناء وتنفيذ الحملات التي تسلط الضوء على المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى مصادر إضاءة نظيفة وميسورة التكلفة".

ولا يزال ما يقرب من مليار شخص حول العالم لا يمكنهم الحصول على الكهرباء أو تحملها وينمو هذا الرقم في أعقاب الكوارث الطبيعية.

وتابع دياز: "نرى أيضا أن السرد حول العمل المناخي يكون أحيانًا من جانب واحد، مع أولئك في جنوب العالم المتأثر مباشرة بالكوارث الطبيعية من جهة، وأولئك الذين يمكنهم الوصول إلى المنصات للتحدث والعمل على الآخر ". ويشمل الجنوب العالمي، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على نطاق واسع أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا.

وقال دياز : "في الوقت الذي يكون فيه القلق المناخي، خاصة بين الشباب، في أعلى مستوياته على الإطلاق، نعتقد ذلك ضروري للعمل مع المجتمعات المحلية والشباب لفهم التحديات - ولكن والأهم من ذلك هو الفرص لاتخاذ إجراءات ملموسة".

نتيجة لذلك، توفر Liter of Light أيضًا فرصًا لكسب العيش: فهي تشرك المجتمع، عبر تعليم المهارات الخضراء وخلق فرص عمل خضراء من خلال بناء أضواء القراءة الشمسية وأضواء الشوارع وأنظمة الشحن المتنقلة باستخدام المواد التي يمكن للأشخاص العثور عليها أو إنشاؤها داخل مجتمعاتهم، بما في ذلك الزجاجات البلاستيكية والفخار والخيزران. وتأسست حركة Liter of Light في عام 2014، وزاد تأثيرها على مدى عقد من الزمن إلى مليون شخص في 32 بلدا، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. وهي نشطة في تعليم الأشخاص ذوي المهارات الخضراء وخلق وظائف خضراء لمن هم في الخطوط الأمامية، والعمل مع أكثر من 600 من التعاونيات النسائية وآلاف المتطوعات لتجميع المصابيح الشمسية باستخدام مواد متاحة ويمكن إصلاحها بسهولة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تم الاعتراف بها على النحو الواجب بعد عام واحد فقط من وجودها: في عام 2015، حيث حصلت على جائزة زايد للاستدامة، التي تكرم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والعالمية. وفي الآونة الأخيرة، تم اختيار Liter of Light كواحد من 140 مبتكرًا عالميًا - من بين أكثر من 7000 من المشاركات - لبرنامج "إكسبو لايف" لدعم براءات الاختراع والمبتكرين خلال معرض إكسبو 2020 بدبي.