منصور بن زايد يعزي صقر غباش في وفاة والدته

قدّم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، في وفاة والدته، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في منطقة سيح البريرات في رأس الخيمة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.