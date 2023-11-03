مروان حاجي ناصر: في يوم العلم نستحضر مسيرة دولتنا الحافلة بالإنجازات

أكد رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان حاجي ناصر، أن يوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر، مناسبة وطنية للتعبير عن وحدتنا والتفافنا جميعها حول راية واحدة، هي راية العزة والكرامة والفخر، التي نبذل من أجلها كل غال ونفيس لتبقى عالية دوما في عنان السماء.

وقال " نحتفل اليوم برمز وحدتنا وعزتنا، ونستحضر مسيرة دولتنا الحافلة بالإنجازات، ونجدد عزمنا على مواصلة العمل للمحافظة على مكتسبات وطننا وتحقيق المزيد لرفعته ونهضته، ورسم مستقبل أفضل لأجيالنا".

وأضاف "في يوم العلم، نجدد العهد على أن نبقى أوفياء لقيم الاتحاد التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين الذين صنعوا لنا مجداً ووطناً نفخر به، وراية ستظل مصدر إلهام لنا جميعاً".



----