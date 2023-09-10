«فخر الوطن» يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

احتفل مكتب «فخر الوطن» باليوم العالمي للإسعافات الأولية، وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به المسعفون من أبطال خط الدفاع الأول، وإسهاماتهم المتميّزة في إغاثة المصابين والمرضى وإنقاذ حياتهم.

وتجلى دور المسعفين البارز بجهودهم السباقة في عملية «الفارس الشهم2»، وكانوا على أهبة الاستعداد لإسعاف المصابين والجرحى.

ووصفت الممرضة الإماراتية، وضحة مصبح الشامسي، التي تعمل بمركز مدينة خليفة الصحي - عيادة صحة، وظيفة المسعف، بأنها واحدة من الوظائف الحسّاسة والحيوية التي تتطلب تدخلاً حاسماً واتخاذ قرارات مصيرية في إدارة حالة المريض وطرق علاجه، مؤكدة أن هذه الوظيفة تتطلب من العاملين فيها امتلاك سمات خاصة، مثل قوة التحمّل والتفكير النقدي السريع لتشخيص الحالات وتأمين العلاج اللازم.

واستعرضت روتين يومها كواحدة من المسعفات في الخطوط الأمامية لتقديم الإسعافات والإجراءات الأولية.

وقالت: «نواجه العديد من التحديات والضغوط القاسية كمسعفين، والتي تتطلب منا التأقلم معها والتكيّف حسب الظروف التي تُصادفنا في عملنا اليومي».

وأوضحت أنه «على الرغم من الصعوبات، فإنها تحمل في داخلها كمّاً هائلاً من السعادة والفخر لقدرتها على خدمة وطنها، والتأكد من أن الجميع بخير ويتمتعون بالصحة والسلامة».