أحمد بن محمد يحضر أفراح المهيري والرميثي في دبي

حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه جمال سالم الجلاف المهيري، ويحيى عبدالله بالعاجر الرميثي، في مجلس أم سقيم، بمناسبة زفاف راشد جمال سالم الجلاف المهيري إلى كريمة محمد عبدالله بن دلموك المهيري، وسالم يحيى عبدالله بالعاجر الرميثي إلى كريمة جمال سالم الجلاف المهيري.

وهنّأ سموّه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهم بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.