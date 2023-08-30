جمعية الصحفيين: دور رائد ومثمر للمرأة الإماراتية في إثراء مهنة الإعلام

وجهت جمعية الصحفيين الإماراتية، التهنئة إلى الزميلات الصحافيات والإعلاميات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، مشيدة بدورهن الرائد والمثمر في إثراء مهنة الإعلام، في ظل الدعم المستمر والمتواصل من قيادة الدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الحمادي، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، هو احتفاء بارادة المرأة الاماراتية ورسالة افتخار بتمكينها في مختلف القطاعات وبمساهمتها الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية والتطوير لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الدور الذي تؤمن به قيادة دولة الامارات والتي يؤكد عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة، باعتبارها شريك رئيس الى جانب زميلها الرجل في تحقيق النجاحات ومواصلة الإنجازات، التي تضع الامارات في مقدمة الأمم، في ظل قيادتنا الحكيمة التي تستشرف الآفاق وتمهد الطريق نحو مستقبل مشرق وواعد.

ومن جهتها، قالت أمين سر جمعية الصحفيين الإماراتية فضيلة المعيني، إن دعم القيادة للمرأة في دولة الإمارات، مع المساندة والتوجيه المباشر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، أسهم في وصول المرأة الإماراتية إلى أعلى المناصب وتحقيق مشاركتها في مختلف الميادين، لتتواصل مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن.