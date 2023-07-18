أطفال من قرية سند لأصحاب الهمم يفوزون بتحدي «بليجولاند دبي»

قَبِلَ «سكوت أونيل» الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ميرلين إنترتينمنتس، التحدي الذي أطلقه خمسة طلاب من قرية سند وهو مركز متخصص لإعادة تأهيل الأطفال والكبار من أصحاب الهمم لفهم التوحد والاضطرابات المشابهة، لبناء برج خليفة وذلك باستخدام مكعبات ليجو بألوان علم الإمارات في حديقة ليجولاند دبي الترفيهية خلال مده تقل عن 10 دقائق.

وفي أقل من 10 دقائق، نجح أحمد وعيسى وسيف وبُهيسة وخوسيه في بناء برج خليفة والذي يعد أطول مبنى في العالم، باستخدام مكعبات ليجو الملونة بالأبيض والأحمر والأخضر والأسود وفازوا على سكوت أونيل، الذي هنأ الأطفال على جهودهم الرائعة وعملهم الجماعي كما قدم لهم كأس الفوز المصنوع من مكعبات ليجو.