مكتبة تأخذ رواد مخيمها الصيفي في رحلة لإبداع «نكهات من حول العالم»

أعلنت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيم «مخيم مكتبة الصيفي» عبر مكاتبها الخمسة في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 16 يوليو الجاري ولغاية 18 أغسطس. وسيخوض رواد المخيم الصيفي والذي يعقد هذا العام تحت عنوان «نكهات من العالم» رحلة لاكتشاف أسرار فن الطبخ حول العالم من خلال ورش قرائية تفاعلية.ويقدم المخيم الصيفي للأطفال واليافعين من عمر ست سنوات ولغاية 18 سنة مجموعة من النشاطات والبرامج التي توظف منهجيات التعليم التفاعلي.