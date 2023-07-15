أبناء غانم المري يتقبلون العزاء بوفاة والدتهم آمنة الفلاسي

تــقــبــل عــلــي غـــانـــم الـــمـــري ومــحــمــد وأحـــمـــد وخـــالـــد وســـالـــم وعــيــســى غـــانـــم غـانـم المري واجب العزاء في وفاة والدتهم آمنة سالم محمد بوخريص الفلاسي التي وافتها المنية أمـس الأول، فقد تقبلوا واجـب العزاء من معالي محمد عـــبـــدالـــلـــه الــــقــــرقــــاوي وزيــــــر شــــــؤون مــجــلــس الـــــــــــوزراء.

ومـــعـــالـــي الـــفـــريـــق عــبــدالــلــه خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط وجودة الحياة رئيس اللجنة العليا للتخطيط الــحــضــري فـي إمـــــارة دبــــي، ومــعــالــي الــفــريــق طـــلال بــالــهــول الــفــلاســي مــديــر عـام جـهـاز أمـــن الــدولــة بــدبــي، وهـــلال الــمــري مـديـر عـــام دائــــرة الاقـتـصـاد والسياحة بـدبـي، وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فــلاي دبـــي»، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، ومحمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام.

وأعرب المعزون عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى أســـــرة وذوي الــفــقــيــدة، راجـــيـــن الـــمـــولـــى عـــز وجــــل أن يـتـغـمـدهـا بـــواســـع رحـمـتـه

ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.