تامر سعيد مديراً لوكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية

أعلنت وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية تعيين تامر سعيد مديراً جديداً للوكالة المعنية بتبادل الحقوق الأدبية والترجمة.

ونجحت الوكالة منذ انطلاقتها في عام 2020، بمبادرة من هيئة الشارقة للكتاب، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في تعزيز التواصل بين الناشرين والمؤلفين والمترجمين والرسامين، وغيرهم من الفاعلين في المجال الأدبي والفكري، وساعدت في وصول كثير من الأعمال إلى الأسواق العالمية.

ودأبت الوكالة في إطار مهامها على حماية حقوق الناشرين والكُتّاب وتحفيز سوق النشر العربي وترويج المحتوى الأدبي والثقافي العربي على الصعيد العالمي.

وتتمثل أولويات تامر سعيد في تكثيف مبادرات الوكالة بمجالي حقوق النشر والترجمة في أنحاء العالم العربي، وزيادة حضورها في الجوانب الثقافية والعلمية وقال سعيد إن «الوكالة التي تأسست خلال فترة جائحة كورونا، بدأت الآن تضع بصماتها على صناعة النشر، إذ نشهد اليوم إقبالاً متنامياً على المحتوى العربي حول العالم، تماماً كما نلمس تعطش القراء العرب للأعمال الدولية». وأضاف: «ستعمل الوكالة على تلبية هذه الحاجات، وعلى إنشاء منظومة ثقافية ديناميكية لتطوير وتوسيع قطاع النشر العربي، من خلال تعريف مزيد من القراء الدوليين على الثقافة والأدب العربيين».

يشار إلى أن تامر سعيد كان قد شغل سابقاً منصب المدير العام لمجموعة كلمات في دولة الإمارات لأكثر من 12 عاماً.