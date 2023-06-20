برنامج إكسبو للمدارس: مشاريع واعدة تفوز في «صانعات التغيير»

كشفت مدينة إكسبو دبي عن فوز ثلاثة مشاريع طلابية في العرض النهائي لتحدي «صانعات التغيير»، وهي مبادرة مشتركة لبرنامج إكسبو للمدارس و«إتش بي» و«إينوف 8 تك» لخدمات التعليم.

ورحبت المبادرة بالفتيات المبتكرات اللاتي تراوح أعمارهن بين ثمانية و15 عاماً لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العالم، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

واختارت لجنة التحكيم من إكسبو للمدارس و«إتش بي» و«إينوف 8 تك» الفائزات الثلاث من بين أكثر من 100 مشاركة من 54 مدرسة وما يزيد على 400 طالبة.

وفاز بالمركز الأول مشروع «إن جي بروجيكت» المقدم من مدرسة أكاديمية جيمس الحديثة والهادف لتسهيل حصول القرى النائية على الماء النظيف عبر المزارع العمودية، وستحصل الطالبات اللاتي عملن على المشروع على فرصة عرضه لمدة أسبوع في «Innov8 Tech Maker Space» المخصص لتمكين جيل المبتكرين المقبل من النجاح في القرن الـ21، إذ سيساعدهن المتخصصون على تطوير ابتكارهن.

وتقاسم المركز الثاني مشروعان هما «بروجيكت ريبورن» من مدرسة دلهي الخاصة في الشارقة الذي يركز على إعادة تدوير القوارير البلاستيكية باستخدامها في الطباعة ثلاثية الأبعاد، و«نو موني داون ذا درين» من مدرسة جيمس وينشستر في دبي، الذي قدم نظاماً مبتكراً لتدوير مياه الصرف الناتجة عن غسل اليدين بتوظيف تقنية التناضح العكسي.

وجاء في المركز الثالث مشروع «طوب الزراعة» من مدرسة جيمس فاوندرز - المزهر، والذي يقدم مواد بناء مسامية من الحجر الرملي تكون رفيقة بالبيئة ومجدية اقتصادياً طوال دورة حياتها وتسهم في تقليل الانبعاثات ويمكن استخدامها لزراعة النباتات التي تلتقط ثاني أكسيد الكربون وتحتفظ بالمياه وتساعد في عزل المباني.

وستشارك الفائزات في جلسات توجيه وإرشاد مع إدارة «إتش بي»، بالإضافة إلى جوائز أخرى للطالبات والمعلمين، وسيتم عرض مبادرة «صانعات التغيير» في مؤتمر المناخ COP28 الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل، ضمن مشاركة دولة الإمارات.

مساواة

أطلقت مسابقة «صانعات التغيير»، في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الماضي لتستقطب الطالبات من أنحاء الإمارات، وركّزت على المساواة الرقمية، بما يتماشى مع الأهداف المشتركة للداعمين الثلاثة لدفع التنوع والإنصاف والإدماج عبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفن.