أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في والد الإعلامي حسن حبيب

قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له حبيب حسن رستم، والد الإعلامي حسن حبيب، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.