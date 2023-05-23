حاكم رأس الخيمة يتقبّل تعازي مكتوم وأحمد ومنصور بن محمد

تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برفقة الشيخ عمر بن صقر القاسمي، التعازي من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، التعازي من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

وأعرب سموهم خلال زيارتهم مجلس العزاء في مجلس الضيافة برأس الخيمة، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، وعموم آل القواسم الكرام، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عموم آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان.